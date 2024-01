Foi publicada no Diário Oficial do Município de Caxias do Sul, em 27 de dezembro passado, a Lei nº 9.067, aprovada pela Câmara de Vereadores no fim do ano. A proposta do Executivo foi votada junto com o grande número de projetos enviados no fim de 2023 e traz novidades para o serviço de táxi de Caxias do Sul. O objetivo é atualizar a prestação de serviço e incentivar os concessionários.