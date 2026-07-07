Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Eu e a escrita

Nasci com dor no céu da boca. Culpa do fórceps, disseram. Dali em diante a palavra foi mais escrita que falada

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Adriana Antunes

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