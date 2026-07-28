Aprender a perder

É engraçado, estranho, talvez surreal que as coisas mais ruins da nossa vida aconteçam em dias lindos. Dias em que o sol brilha no céu azul, em que o cheiro de pão atravessa a rua e os passarinhos cantam: o desaparecimento do cachorro, a morte do pai, da mãe, do irmão, o fim de um relacionamento, ser despedido do emprego, receber a notícia de que se está com câncer. A vida é cheia de reveses. Nunca avisa o que vai acontecer. Depois, fica nos lembrando o tempo todo, como se a cabeça inteira fosse preenchida por um único tema. Às vezes é o medo, noutras, é dor. Quase sempre os dois juntos, dor-medo-dor, triangulando os minutos. Num circuito que parece infinito. Eu também acho que isso acontece porque amamos. Amamos a nós mesmos, ao outro, à vida. Por mais que as coisas estejam complicadas, parte de nós segue querendo viver e amar, mas não nos preparamos para o dia em que perderemos isso. Porque amar é perder. E a dor de perder é a certeza de que amamos. E quanto mais nos entregarmos, mais sentiremos. Afinal uma vida sem sentir não faz sentido.

E me questiono quando escuto dizerem que não se entregam para não sofrer: que desperdício de vida viver sem se entregar. É como passar todos os dias diante da vitrine de uma confeitaria, olhar os doces e jamais comê-los. Passar uma vida sem sentir o gosto gostoso de um abraço-casa, de uma boa risada entre amigos, de comer um brigadeiro delicioso com café passado, tudo para evitar o diabetes, o câncer, a despedida. A vida não é uma receita de evitações. É o contrário. Evitar não garante nada. Não come o brigadeiro mas carrega anos de mágoa. Não dá risada com os amigos, nem tem amigos, mas tem inveja de quem tem. Passa uma vida trabalhando achando que tá fazendo algo, de fato, valioso e, quando é demitido porque ficou velho demais para a atividade, se ressente de ter vivido pouco.