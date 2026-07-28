Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Aprender a perder

A vida é cheia de reveses. Nunca avisa o que vai acontecer. Depois, fica nos lembrando o tempo todo, como se a cabeça inteira fosse preenchida por um único tema

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