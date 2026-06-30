Um pé de cedro

Aos cinco anos de idade, depois de um passeio que eu e meu pai fazíamos pelo interior, ganhei dele uma muda de cedro, colhida durante o caminhar. Plantamos no pátio de casa, perto da rua. Cedro é uma árvore nativa de grande porte, tem um perfume marcante. Três anos depois, o asfalto chegou à nossa rua. Lembro das máquinas, do calor do piche e do barulho. Mais dois anos e o terreno teve de ser cercado. Meu pai dizia que deixar como estava era muito perigoso, pois se antes só passava tobata e trator, agora passavam carros, caminhões e todo tipo de gente. Era melhor fechar tudo. Não foi fácil. Meu pé de cedro ficava bem onde um poste de luz precisava ser posto. Lembro que foi uma briga, na qual perdi. A pequena árvore fora cortada antes mesmo de ter engrossado o tronco. Para compensar, meu pai me deu uma araucária. Ela já existia no terreno, mas ele disse que eu poderia considerar a árvore como sendo minha. Aceitei, meio a contragosto, embora gostasse muito dos pinhões tardios que ela nos ofertava todo ano. Aquela imensa árvore virou minha confidente, no correr dos anos. Sentava junto dela e lhe contava do meu dia. Você já teve uma árvore-amiga?

O bairro foi crescendo e finalmente meus pais iriam conseguir construir a casa que tanto tinham sonhado. Lembro do meu pai me chamando para conversar, dizendo que era para ficar atenta, pois um fiscal viria à nossa casa entregar uma autorização para o corte do pinheiro. A informação chegou como uma traição. Mas desta vez não briguei, tinha 16 anos e já me sabia perdedora nesta disputa. Conversei longamente com a araucária e, sim, fui eu quem recebeu o fiscal.

No dia em que a derrubaram, o bairro parou para assistir. Eu saí de casa logo cedo. Me neguei a ver a árvore tombar. Ela era minha amiga. Só voltei no final do dia. A cena que não me abandona é de um céu limpo e enlouquecido pelos pássaros que voavam desnorteados com a ausência da árvore.

Leia Mais Antes só

Há anos convivo com árvores sendo derrubadas. Tenho uma infinidade de histórias tristes para contar. Mas encaro a tristeza como um ato político. É preciso que consigamos nos entristecer diante da degradação do mundo, em todos os sentidos. Estamos alienados demais no consumo, anestesiados de tanta medicação, ficando cada vez mais imbecis pelo uso da tecnologia e da IA.