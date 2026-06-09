Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Antes só

O Dia dos Namorados está logo ali. Um dia inventado, diga-se de passagem. O dia 12 de junho não tem nada de romântico, é meramente mercadológico, criado em 1949 para aquecer o comércio

Adriana Antunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS