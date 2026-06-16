A saudade é azul

Abro as janelas e os dias seguem cinzas. Confesso que já gostei mais de dias assim. Hoje prefiro claridade e calor. Prefiro azul. O mundo é azul nas beiradas. Dias atrás relembrei um ensinamento do tempo da escola, mas que havia esquecido, de que não existe céu. O céu é apenas um fenômeno. Esse azul que vemos é a luz que se perdeu. É a ponta azul do espectro que vemos. Mas a parte científica não tem poesia. O dias azuis são mais oníricos e melancólicos, pois nos remetem aos lugares mais distantes. O azul é a cor da saudade das distâncias que nunca alcançaremos. O azul é a distância entre nós.

Tenho lido Simone Weil, volta e meia. E ela diz numa de suas explicações filosóficas que aqueles que não se amam nunca se separam. Daí, penso neste azul que nos separa de amigos queridos. Estamos todos carentes de amizades. Todos sem tempo e sem espaço para uma conversa. Há um azul que nos distancia da adolescência quando viver só fazia sentido se compartilhado com os amigos. Depois, em algum ponto da vida adulta, isso se perde. Um azul longínquo nos separa de quem fomos. Nos separa uns dos outros também. Talvez eu esteja melancolicamente azul nesta crônica. O longe se infiltra mesmo que estejamos próximos. Afinal, nós também mal conhecemos nossas distâncias e profundezas. Assim, vestimos lonjuras e nos mantemos distantes, sejam por coisas ditas ou não ditas.

Minha casa de infância era azul. Uma casa que não existe mais e até mesmo em sonhos ela começa a desaparecer. Deve ser a idade. Nunca estive tão longe do começo. Guardo a imagem como uma memória cintilante na cianotipia do tempo. Vejo algumas fotos daquela época e o longe se torna perto, ao mesmo tempo que os dois não são o mesmo lugar. Os dias cinzas se sucedem e eu lembro do azul do mar.

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