A cidade é nossa casa

Dias atrás circulei cedinho pelas ruas do centro. Gosto muito de ver as casas e prédios acordando, as portas do comércio se abrindo, algumas pessoas circulando apressadas e outras tomando aquele passado antes de ir para o trabalho. Tem coisa mais deliciosa do que o cheiro bom do pão invadindo as ruas? A cidade é a nossa casa expandida. Neste horário ainda há poucos carros e andar pela calçada e praça guarda ares de um tempo mais lento e bonito. Mas, me desculpem, a nostalgia para por aí. Eu nasci aqui e talvez por isso, me permito falar livremente sobre a cidade que é também meu lar.

Caxias acabou de fazer aniversário, um feito para esta jovem senhora ainda promissora. No entanto, tem alguma coisa errada, esteticamente falando. Bom, talvez tenha muita coisa errada, mas vou me ater aos aspectos estéticos. Entre o que se vê, se percebe, se observa no uso dos espaços e se sente ao circular por ela, se constata que ela nunca esteve tão feia como agora. E, embora feia seja um conceito raso e subjetivo, é assim que ela está. Vou enumerar: as calçadas ou estão estragadas ou remendadas sem cuidado; há uma poluição visual nas fachadas; as vitrines malfeitas; há muito lixo espalhado; aquelas luzes que descem a Júlio são o excesso do excesso que ficou brega porque parece um projeto comprado na Shopee. E as árvores, o modo como elas são podadas, lascadas, destroçadas são o reflexo da falta de bom gosto e senso estético (sem falar na questão ambiental). Com todo respeito, pensemos juntos, afinal a cidade é de todos nós, Caxias se parece, aos poucos, com a ideia de cidade-corredor, em que os sujeitos vêm para cá para ir a outros lugares.

Crescer é fundamental, sabemos, há inúmeras áreas que carecem de investimento, mas é também construir um ambiente citadino e urbano visivelmente agradáveis e harmônicos. Além disso, apesar da especulação imobiliária, preservar a memória e a história de um lugar a partir de seu patrimônio histórico é dever de qualquer gestor, se ele for inteligente. Isso sem falar que quanto mais longe do centro, mais sofrível é a constatação.