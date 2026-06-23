Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

A cidade é nossa casa

São 136 anos desta terra que tanto amamos, mas quando o espaço se degenera por ser visto apenas como local de comércio e negócio, torna-se uma terra de estranhos e algo do pertencimento se perde

Adriana Antunes

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