Meu pai morreu em 08 de março de 2022. Hoje sou outra, apesar de ser a mesma. Na primeira noite após sua morte, tive o primeiro sonho. Eu subia as escadas da casa onde morei por anos, abria a porta de entrada com a chave que não tenho mais e, encontrava meu pai fazendo a mala. Era como se ele estivesse atrasado para uma viagem. Tentei falar com ele, mas ele não me via nem ouvia. Era como se eu fosse invisível. Este sonho, que me deixou muito triste na época, irá se repetir por anos. Outra coisa que irá se repetir, é que meu pai não tem a idade dele de quando morreu, mas a minha em sua morte. Levou um tempo para eu compreender que não fora somente ele que morreu, mas partes de mim também. E agora, quatro anos depois, finalmente sonhei com meu pai velho, com os seus 79 anos, idade de sua morte.

Havia uma festa numa cobertura. Uma tia, muito querida, estava comemorando seu aniversário. Ela me pede para descer até a frente do prédio e esperar o boy que virá trazer os doces, pois faltava apenas isso para a festa começar. Eu desço. Saio à rua e não há ninguém circulando pela cidade. Acho estranho. Procuro cigarros no bolso, mas não encontro (nunca fumei, meu pai era o fumante da casa). Caminho até a calçada e me deparo com o tronco de uma imensa árvore que fora cortada. Vou até ela e fico chocada como alguém pode ter cortado uma árvore daquele tamanho. Nisso, escuto um barulho de porta se abrindo. É meu pai. Me emociono. Penso em chamá-lo, mas tenho uma certa consciência onírica que em meus sonhos ele nunca me vê ou ouve. Permaneço em silêncio. Só que desta vez ele me vê e vem me abraçar. Eu o abraço, entre lágrimas, meio incrédula do que está acontecendo. Chego a sentir seu cheiro, num efeito de hiper-realidade. Não consigo falar nada ele apenas me diz que está tudo bem. Seca meu rosto com a palma das mãos. Então, finalmente o questiono o que está fazendo ali. Ele pega sua bengala de sempre e me diz que está saindo para dar a sua caminhada matinal. Peço que ele fique e ele me diz, não. Peço para acompanhá-lo e ele me diz que a caminhada é dele, que tenho de esperar os doces chegar. Nisso o boy aparece, apressado, com a entrega. Fico indecisa entre o que fazer. Ele buzina outra vez e eu vou ao encontro dele, quando volto, meu pai abana de mais longe e logo dobra a esquina, desaparecendo outra vez.