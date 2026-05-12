Sonhar uma mãe

Minha mãe sempre conta que queria muito ter uma filha. Se fosse filho, tudo bem, mas queria mesmo ter uma menina. No entanto, desde o começo fora desacreditada. Passou por vários médicos. Fez muitos exames. Iniciou muitos tratamentos. Todos diziam que ela não poderia ser mãe. Mas ela insistiu por quase 10 anos. Entre muitas incursões no mundo da medicina, também fez promessa. Aliás, muitas mulheres do bairro, amigas, conhecidas, se reuniram para juntas, sonhar uma criança e fazer uma novena para nossa senhora da Salete, padroeira dos agricultores, para que ela concedesse a graça de minha mãe engravidar. Queridos leitores, sempre conto este fato pitoresco a meu respeito, com muito orgulho, pois sou uma graça da santa. Tem até fotografia minha no capitel dedicado a ela.

Os capitéis religiosos são pequenos oratórios, capelas menores em homenagem a santos e santas e geralmente se encontram nas encruzilhadas e nas estradas do interior. São verdadeiros registros de história, fé e pertencimento. Até onde sei, pois não sou uma estudiosa do assunto, os capitéis são uma tradição vêneta e que foram construídos pelos imigrantes italianos e seus descendentes. Estes patrimônios históricos guardam a memória da comunidade, e no caso, uma fotografia minha, também. Lá estou eu com meus quase dois anos, num macacãozinho roxo e sem um fio de cabelo na cabeça.

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Guardo com carinho esta história, pois moro no mesmo lugar desde que nasci e sempre que encontro alguma amiga da minha mãe, que ajudou na novena daquela época, sou abraçada e apresentada aos outros como a graça da santa. É também muito engraçado. Ao mesmo tempo que fico feliz com o reconhecimento e o reavivamento da história, penso na importância da maternidade ser coletiva. Com o passar dos anos perdemos isso. Por inúmeras questões e situações, o que mais se presencia hoje é a dificuldade na rede de apoio a mulher que engravida e tem filhos.

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Ter perto mãe, sogra, avós, amigas, primas, vizinhas, outras mulheres vivenciando o mesmo momento, constrói vínculos afetivos profundos e necessários para o enfrentamento de qualquer dificuldade que a mãe possa vir a ter. Precisamos, urgentemente, restabelecer estes laços de ternura e amizade entre nós. Nestes círculos, o filho de uma é o filho de todas e compartilhar as alegrias, mas principalmente as dores em se ser mãe, é fundamental para a saúde mental e psíquica da mulher.