Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Estava aqui pensando

É verdade que mergulhar no mais profundo de nós traz à tona monstros, mas também revela uma capacidade humana de tentar ser melhor da próxima vez

Adriana Antunes

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