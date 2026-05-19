Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

A Lua

Fui tomada de relance por uma espécie de pausa lúdica, que me fez sorrir. Pensem, 200 dias até pousar naquela face prateada, que toda vez que olho, vejo um coelho

Adriana Antunes

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