Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Rezar é fé em ato

Não adianta dizer que tem fé e ir rezar se você trai a esposa, se bate nos filhos, se cruza o sinal vermelho no trânsito, sem levar em consideração que a lei e as regras são para todos, inclusive para você que tem se achado especial, por algum motivo desconhecido

Adriana Antunes

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