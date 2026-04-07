Domingo foi Páscoa. Tempo de recomeço. Tempos difíceis para acreditar em recomeços. Às vezes é preciso que se desconstrua algo para abrir espaço para o novo. Sem o movimento interno da angústia diante do que não está bem, não refazemos os passos em busca de algo melhor. Então, não falemos de Deus, mas mostremos Ele em nossas ações. Mostre que Ele, de fato, te habita no modo como você trata os outros, principalmente aqueles que têm uma vida diferente da tua. Mostre como você trata todos aqueles que não têm como se defender. Mostre no cuidado e respeito aos animais o entendimento que tens de que Deus é amor.

Não fale da sua fé, pois se ela realmente move montanhas, mostre em atitudes e atos do que você é capaz. De nada adianta ter fé se você descarta lixo em lugar inapropriado, se ao invés de plantar uma árvore, corta muitas, se ao invés de levar teu filho para brincar deixa horas diante da tela. Fé é diálogo, é troca, é compartilhar o cotidiano. Fé é acreditar que existe algo além desta vida pequena que levamos, mas não existe isto de um mundo melhor se deste, você não cuida. Se você envenena as águas dos rios, se não paga bem seus funcionários, se debocha da esposa, se critica os diferentes, se maltrata os animais, se queima florestas por dinheiro, se deixa o cachorro preso no sol sem água ou comida, se fala mal dos outros, se se acha no direito de julgar.

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Enquanto nos calarmos diante do abuso contra meninas, violência contra as mulheres, crueldades contra as crianças e animais, injustiças diante dos menos privilegiados, de nada adianta rezar. Porque rezar é fé em ato. E, ato é praticar aquilo que se prega. Por isso, menos teoria e mais prática. Não adianta dizer que tem fé e ir rezar se você trai a esposa, se bate nos filhos, se cruza o sinal vermelho no trânsito, sem levar em consideração que a lei e as regras são para todos, inclusive para você que tem se achado especial, por algum motivo desconhecido.

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