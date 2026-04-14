Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

O rastro do horror

Vivemos tempos estranhos. Se por um lado estamos outra vez indo em direção à Lua, pouco mais de 50 anos depois, as pessoas ainda ultrapassam pela direita, cruzam sinal vermelho e acham que a mulher tem que ser submissa

Adriana Antunes

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