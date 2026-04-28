A grande transformação

Ando pensando no futuro. Em como o futuro verá o passado. Um exercício misturado com curiosidade, esperança e pessimismo, tudo junto na mesma frase. Talvez no futuro ainda existam os que se preocupam com a história e suas derivações, para entender o que foi que fizemos com o planeta. Essa é a esperança. Sejam eles, elas escafandristas (adoro esta palavra e finalmente consigo usá-la num texto), se ainda houver oceano, arqueólogos, pois sempre há alguém querendo remover as camadas do tempo ou um cogumelo radiotrófico. Todos pesquisando a última grande extinção da Terra. Como será que seremos descritos? Aqui entra a curiosidade: talvez como a sociedade dos agrotóxicos ou do plástico ou da destruição em massa do meio ambiente ou dos que se diziam civilizados mas caçavam em pleno século 21 ou dos adoradores de petróleo, ou dos carnívoros defensores ideológicos do especismo. Talvez sejamos descritos como uma raça individualista que não conseguia nem mesmo escutar suas músicas preferidas usando fone de ouvido; de carros rebaixados com som ensurdecedor ou de carrões tipo agro cujas músicas só falavam de corno, traição e bebida.

Seremos vistos como uma cultura primitiva que se preocupou com a monocultura, com o progresso a qualquer custo, com armas, com o sexo dos outros e que idolatrava o dinheiro. Nessa maquinaria passada movida a aço, petróleo, ambição, ignorância, racismo e machismo, os habitantes do futuro nos acharão bem atrasados. Um bando de colonizados embasbacados com a IA e incapazes de sentir e dizer “eu te amo”. Outra vez estou tendo esperanças. Pensarão como é que nos movimentávamos dentro de espaços urbanos mal projetados fumegando e deixando o ar pestilento, cuspindo fumaça o tempo todo? Ficarão estupefatos ao descobrir que ao mesmo tempo que amamos os carros usamos eles para nos matarmos. Um paradoxo obtuso. Somos mesmo muito estranhos, talvez até meio imbecis diante dos que virão depois de nós. Olha eu tendo esperanças outra vez. Sou mesmo uma esperançosa incorrigível.

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Se eles, elas olharem para nossas redes sociais aí sim terão a noção do quanto somos atrasados. Afinal, elas são um retrato de nosso ser, cheias de xingamentos, brigas mesquinhas, jogo de aparências e inveja. Que tédio.