Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

A grande transformação

Seremos vistos como uma cultura primitiva que se preocupou com a monocultura, com o progresso a qualquer custo, com armas, com o sexo dos outros e que idolatrava o dinheiro

Adriana Antunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS