Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Um outro caminho

Toda vez que uma mulher é morta por ser mulher ela sofre uma desnaturalização de si, uma destruição da sua humanidade

Adriana Antunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS