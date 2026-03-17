Saia da beira de si

Comece pelo começo, você se conhece? Sabe do que gosta, o modo como pensa, a maneira como se porta quando está diante dos outros? E quando ninguém está te vendo, como você é? Quem é você hoje, o que repete sem perceber? Sozinhos jamais saberemos de nós mesmos, porque ao nos isolarmos de todos, criamos uma bolha onipotente e frágil. Onipotente porque dentro dela a única pessoa que habita é rei de um mundo minúsculo e estreito, em que somente o que ele pensa é o que importa. Frágil, porque a membrana que recobre esta falsa onipotência é falha, fina e sem recursos. Conviver com o outro não é fácil, exige aceitar as contradições, as diversidades, não levar tudo para o pessoal, saber-se ignorante diante de determinados assuntos e capacidade para manter os vínculos feitos.

Conhecer-se é sempre uma autodescoberta insuportável, sim, porque descobrimos que apesar de nos acharmos pessoas bacanas, temos uma parte que não é tão bonita, que julga os outros, que é chata, mal-educada, irritadiça, que não sabe lidar com os afetos, que pensa em vingança, que tem inveja. Mas isso tudo a gente só se dá conta na convivência com o outro, pois é justamente este outro que dá a dimensão de nós mesmos. Como se nos apresentasse um espelho que mostra o lado B. Lado este que não gostamos de ver. Escutar o que o outro tem para falar sobre nós exige muita maturidade, coisa em falta ultimamente.

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Boa parte das pessoas deseja a mudança, mas não quer mudar. Na maioria das vezes, deseja encontrar um outro jeito de manter tudo como está, para não perder nada. Sim, mudar implica perder algo. Porque não dá para ter tudo. E a gente deseja mudar sem mudar nada. Ou melhor, deseja que o outro mude, porque se o outro mudar, será mais fácil, mais feliz, livre ou menos irritado. Terceirizamos nossas responsabilidades e implicações. Nada dá certo nesta desgraça de vida que temos, mas a culpa é sempre do outro.

A partir daqui a rua fica sem saída. Ou você dá a volta e tenta se haver consigo mesmo ou vai ficar parado olhando para a parede e cada vez mais sozinho. Afinal, a velha e clássica pergunta psicanalítica: qual a sua responsabilidade no caos em que vive? Só você pode fazer por você.