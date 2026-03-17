Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Saia da beira de si

Precisamos inventar outra narrativa para Narciso. Sair da beira do rio, abrir mão da própria autoimagem, por vezes falsa, e ir ao encontro do que não sabemos de nós e que nos tem feito mal. E feito os outros se afastarem

Adriana Antunes

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