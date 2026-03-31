Entre passos

Faz calor. Ainda é março. Mês longo e lento. Lembro de minha avó, que era muito rápida. O modo como ela andava é a lembrança mais viva em mim. Um caminhar quase correndo. Passos acelerados. Ia muito rapidamente do quarto para a cozinha para a sala para o tanque para o fogão para a pia. Colocava a mesa rapidinho, servia o prato de almoço para meu avô, sempre o primeiro a ser servido, depois os outros e, por último, ela mesma. Acordava cedo, antes de todos e rapidamente organizava o café da manhã e o chimarrão. Lembro do som dos seus passos. Carregava o medo sobre os calcanhares. Somente hoje, anos após sua morte, penso que seu modo de andar era marcado por este sentimento.

Será que seus pés desejavam fazer tudo muito rapidamente para poder fugir um dia? Correr para longe dali? Enquanto os pés eram impelidos a se movimentar constantemente de um lado para o outro, as mãos se ocupavam dos inúmeros afazeres domésticos. Nunca reconhecidos, sempre vistos como coisa de mulher. Aliás, ser mulher tem sido cada vez mais insuportável nos últimos tempos. E, ainda sobrava energia para um cafuné em meus cabelos. As mesmas mãos que cobriam o rosto entre uma parada e outra, para limpar o suor e as lágrimas. Nunca vi meu avô tirar o prato da mesa. Em compensação, minha avó com seus pés número 35 calçava as botas igual a qualquer homem para trabalhar na roça o dia todo. Fazia trabalho braçal igualzinho a ele, mas da casa, era somente ela.

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A quilometragem diária somava uma despedida jamais ocorrida. Minha avó gritava pelos pés. A casa mapeada passo a passo dentro de uma vida sem mapa. Não fora seu desejo se casar e ter filhos, mas foi o que fez, pois todas de sua época faziam isso. Nem imaginava que poderia ser diferente. Não pudera fazer escolhas. Sinto saudades dela, mas durante muito tempo tive medo de herdar seu modo de caminhar. Andar do mesmo jeito, rápida mas presa.

Por isso, sinto uma certa letargia que se soma a este calor infernal, ao escutar discursos de representantes políticos de pensamento raso e de senso comum. Gente que deveria ter, no mínimo, mais cultura e inteligência para ocupar determinados postos. Ler faz bem, estudar mais ainda, ter ética é fundamental, compreender, interpretar e fazer inferências exige mais que um cognitivo que saiba contar até dez. Sem isso, é discurso vazio com retórica pobre, baseada em achismos, moralismos e valores individuais.