Às vezes nos perdemos entre as coisas que se passam dentro de nós e as que se passam fora. Uma espécie de corredor de acesso, é como somos. Os sentimentos passam de um lado a outro. Circulam, transitam, se movimentam sem pudor algum. Nessas horas penso que não somos nós que vivemos a vida que temos. É o contrário. A vida nos vive. E a vida é muito maior do que nós, afinal, depois de nós ela continuará por aqui, transitando por outros corpos. Mudar o ponto de vista sobre nós mesmos é fundamental. Efêmeros é o que somos.

O outono chegou, finalmente. Dias mais cinza, mais neblinosos, com menos visibilidade. Sim, horrível para dirigir e sair de casa, mas que são um convite da natureza para olharmos para nós mesmos. Se a luz por fora diminui é hora de ver o que anda aqui por dentro. Apagar, lembrar, esquecer, desaparecer. O efêmero da vida traz surpresas e angústias. Mudamos tanto, você não acha? O corpo mudou, o cabelo mudou, o sorriso não é mais o mesmo, a cabeça também é outra. Não dá para dizermos se isso é bom ou ruim. O fato é que é um fato. A coisa é mais profunda. Manter firme o fio da vida é o desejo de todos nós. Fio, a vida é um fio e é importante nos darmos conta disso, porque nos ajuda a sermos mais humildes.

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Relíquias: os dias são um acúmulo dos restos da vida. As folhas das árvores foram mudando com o passar das estações. Por onde ando, todos os dias, elas nasceram verdes, ficaram vermelhas, algumas estão completamente amarelas e o chão começa a formar um tapete com os restos do verão. Por aqui, as cigarras se despediram e os novos habitantes são os bandos dos almas-de-gatos, que chegam de modo meio anárquico, gritando e ocupando espaço.

O efêmero nos faz perceber a necessidade de observar o tempo, poeticamente, de preferência. A tal transitoriedade. Se os sentimentos nos transitam, a realidade nos escapa. Há uma beleza em estar por aqui que quase não percebemos. Tão atarefados, tão preocupados, tão cheios de si, esquecemos que o tempo nos arranca a vida todos os dias, pouco a pouco. Daí o outono chega outra vez. Uma lição de como nos despedir ainda estando aqui, com leveza e aceitação. Dar valor à vida é a condição da finitude e, por isso também, não tem como estarmos vivos sem sentir angústia. Compreender é mesmo um paradoxo. Não saber e atravessar a vida feito um alienado ou nos saber mortais.