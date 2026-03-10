Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Caros amigos

É impressionante como os homens não participam de atividades promovidas por mulheres. Mais impressionante ainda é a ausência dos amigos homens. Vocês nunca aparecem

Adriana Antunes

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