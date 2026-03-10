Caros amigos

Olhei para um lado, depois para outro. Dei uma conferida nas redes sociais. Algumas foram chegando. Depois outras e mais outras. Mulheres conhecidas, abraços, sorrisos. Mulheres desconhecidas, abraços, sorrisos. De repente, éramos muitas. Estávamos ali para falar sobre a importância de refletir sobre o Dia Internacional da Mulher, a violência de gênero, o esvaziamento de sentido quando diante de tanta violência e algumas pessoas, instituições insistem em dar flores e bombons. Logo uma roda de conversa se formou. Todas tão diferentes, mas tão iguais em suas dores, medos, angústias. No encontro, dois homens apenas e um deles tinha menos de cinco anos. É impressionante como os homens não participam de atividades promovidas por mulheres. Mais impressionante ainda é a ausência dos amigos homens. Vocês nunca aparecem. Nunca. Nem para trazer as companheiras, vocês aparecem. Os estranhos, os que não conhecem ninguém dali, é até compreensível, mas vocês que sabem das nossas lutas, pelo que lutamos, que dizem reconhecer nossa competência, nosso estudo, que nos curtem nas redes sociais, que se dizem parceiros, vocês, amigos, nunca se inscrevem para estar numa roda de conversa, para fazer nossas oficinas de escrita, para participar do nosso grupo de leitura, para fazer o que quer seja quando promovemos algo. Não, eu não acho que isso seja intencional, pelo contrário, isso é estrutural. Por que não basta se dizer parceiro, amigo, é preciso estar junto. É preciso encarar que isso que estamos vivendo, há séculos, é também um problema seu, mas é preciso agir junto, porque somente o discurso não nos ajuda.