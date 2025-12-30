Todo fim de ano fazemos listas. Listas dos feitos que realizamos. Listas das coisas que desejamos fazer para o ano seguinte. Mas quem sabe se desta vez não fizéssemos lista alguma? Sem listas dos lugares visitados, dos quilos perdidos, dos cursos feitos, das resoluções propostas. E, sem listas de desejos para o ano que vem. Afinal, será mesmo que precisamos listar nossa vida? Dar uma sequência de “check’s” como se precisássemos provar para alguém que estamos sendo produtivos o tempo todo.

Primeiro, para quê ser tão produtivo assim? Será que realmente precisamos estar em constante produção de feitos e sentidos? O quanto isso nos aliena da vida, do sentir, dos encontros que, verdadeiramente, nos fazem bem. Afinal, viver não é só trabalhar. Segundo, para quem queremos mostrar que temos sucesso, que realizamos nossas autopropostas impostas como forma de performar, numa sociedade que se alimenta de vaidades cada vez mais. Reclamamos do excesso das telas, das redes, do trabalho, mas chega fim de ano e lá estamos nós fazendo mais listas. Quanto desta sobrecarga que nos cansa, somos nós mesmos que nos colocamos? Nestas horas sempre lembro de Freud, todo excesso esconde uma falta. E isso renderia uma outra crônica.

Não precisamos cair nesta autoarmadilha de ter de performar o tempo todo. Não precisamos nos exibir para os outros sobre o quanto somos bem sucedidos, cheios de dinheiro, com lucratividade acima da média, com um carro do ano e viagens internacionais. Aliás, convenhamos, que além de ser chato ter de conviver com alguém assim, é bem brega. Até porque toda essa purpurina faz parte de uma certa superficialidade e é preciso estar atentos para não sermos capturados por este discurso fake de que a vida é fácil.

Ademais, fazer listas só alimenta a comparação e a sensação de insuficiência. Olhamos as listas dos outros e sentimos uma certa pressão para fazer a nossa, quase como uma cobrança de ter de mostrar nossos resultados. É a velha competição sendo acionada, afinal, parte de nós não quer ficar de fora deste mar de indivíduos bem sucedidos e cheios de conquistas.