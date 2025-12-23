Agora, nestes dias mais folgados por conta das festas de fim de ano, saímos para caminhar, correr antes das 7h da manhã, quando o sol ainda é ameno. Domingo somamos 20km e entre um passo e outro, me deparei com um ovinho de passarinho caído no chão. Um ovo de uns dois centímetros, pesado e sardento. Olhei ao redor e não vi nenhum possível pássaro em busca de. E agora? Levar o ovo comigo não pareceu o correto. Deixar ele ali me dava a ideia de estar sendo negligente. Mudar ele de lugar me fazia sentir que estava interferindo na natureza. Um ovo me paralisou. Um ovo em meio à estrada antes das sete da manhã. Deslocado. Fora de lugar.

Leia Mais A vida como uma estrada

Caminhar pelo mundo sempre nos coloca diante de circunstâncias que não escolhemos viver, mas que nos oferecem um momento único para descobrir quem somos além da parte que já conhecemos. Gosto muito de um pensador chamado Édouard Glissant. Ele diz que, queiramos ou não, bem ou mal, vivemos em constante relacionamento com o outro e o mundo. E é a partir destas relações que conhecemos o abismo desta experiência. É no encontro com o outro que se dá a partilha de mundos unidos pela própria separação. Concordo. Eis-me então: eu e o ovo. E esta crônica, que chega na véspera do Natal, com ares clariceanos. O peso do ovinho em minhas mãos lastreou em mim o peso de uma possível inexistência. Um peso ambivalente embora necessário. Um peso que carregamos e nos carrega ao mesmo tempo. Um desejo de ser e não saber se será um dia. Seja o acaso ou destino, cada um chama como quiser, ali o peso de uma vida interrompida. Eu não merecia ter de me deparar com isso assim tão cedo. Se pelo menos fossem 9h da manhã, eu estaria mais preparada para o encontro. Às 9h sou menos eu. Como advir o imprevisível? Deparei-me com uma versão insuspeita de mim mesma, do ovo perdido e da passarinha-mãe.

Leia Mais Brilha, Caxias