A vida como uma estrada

É quase fim de ano, outra vez, e invoco Bruno Latour em sua frase emblemática, “as coisas têm mudado tão rápido que se tornou difícil acompanhá-las”. Temos uma percepção, seja ela real ou metafísica, de que há uma aceleração do tempo. Dias atrás escutava uma entrevista e o entrevistado, um homem mais velho, dizia que falava muito porque tinha passado demais. Fiquei presa nesta frase. É verdade, quanto mais o tempo passa, mais passado temos. O futuro, por sua vez, diminui. A vida como se fosse uma estrada que, aos poucos, somamos uma determinada quilometragem. Assim, somos trajetos percorridos.

Uma pessoa de vinte e poucos anos foi criança a maior parte do tempo. E é com o passar dele que a infância vai ficando cada vez mais longe, distante. É como se estivéssemos andando ao redor do mundo e o envelhecer é retornar ao começo, mas agora velho. Daí o que ficou passa a ser visto com uma espécie de lente de aumento, como se aquilo que se viveu naquele tempo fosse melhor que agora. Talvez porque somente aquilo que está distante no tempo fora, de fato, vivido. Lembro de quando era adolescente e levava uma eternidade para o Natal chegar. Mas é justamente essa ausência de tempo, que chamamos tédio, que constrói a textura da saudade. Estamos tão conectados, o tempo todo, que nem conseguimos sentir tédio e se sentimos, precisamos de algum medicamento que nos ajude a lidar com a angústia do vazio.

Há algum tempo, enquanto ia de Uber para o consultório, falei que estava impressionada com o azul do céu naquele dia. A pessoa deu uma olhada de relance para fora e me disse: nunca olho para o céu. E para onde você olha, perguntei. Pelo olhar que recebi do espelho retrovisor, achei que a estranha ali era eu.

É preciso guardar um tempo para si que seja vazio. O céu nos ajuda a fazer isso. Há um deslumbramento melancólico que o azul da distância, presente no céu, nos dá. Ao redor de nós, onde fixamos nosso olhar na maior parte do tempo, percebemos um mundo em sua costumeira desordem. E nos desorganizamos com ele. Impossível não sermos afetados pelos outros, pelas notícias, pelas raivas alheias. E nisso, consumimos nosso tempo, tão precioso, com situações que nunca chegarão a se transformar em memória. Vivências tão sem sentido que quando deitamos a cabeça no travesseiro nem lembramos o que fizemos durante o dia.