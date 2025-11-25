O amor é uma rodoviária

A imagem da rodoviária, qualquer que seja, sempre me afeta. Andar por uma delas é percorrer os lugares. Cada pessoa com a qual cruzamos, aquele agito do entra e sai de ônibus, o cheiro típico deste espaço nos carrega para paisagens que talvez nunca fomos ou nunca estivemos. Mas eles existem e o destino de cada um deles, expostos no vidro dianteiro de cada ônibus, nos lembra disso. Acho que o amor é uma espécie de rodoviária. Real e com capacidade para conviver com aquilo que não é tão bonito, mas com imenso potencial de movimento. O amor “verdadeiro”, aquele que conseguimos nos sentir em paz conosco e com o outro, não é fácil de se sustentar.

Amar é, numa primeira e necessária instância, confrontar as idealizações. Quando conhecemos alguém, costumamos projetar sobre ele, ela, aquilo que desejamos. Desejamos o outro pelos nossos olhos, filtros e expectativas. E é por isso, que num primeiro momento, o encontro parece mágico. Parece que encontramos a pessoa certa, que corresponde a tudo aquilo que sempre esperamos de alguém. Mas o tempo passa e aos poucos vamos percebendo a pessoa real, imperfeita, complexa e humana. Então nos damos conta de que não estamos vivendo um conto de fadas. E, apesar da angústia de descobrir que o outro é como ele é e não do jeito que queremos que ele seja, há aí a possibilidade de amar.

Winnicott, psicanalista inglês que muito gosto, diz que amar envolve preocupação enquanto capacidade de reconhecer que o outro tem suas necessidades, sonhos e limites que não necessariamente tem a ver conosco. Não é porque estamos num relacionamento que o outro precisa desejar somente o que eu também desejo. Isso tem outros nomes. Amar exige de nós maturidade emocional, inclusive para saber que não somos o centro do mundo de ninguém, nem de quem amamos, e descobrir isso não é nada leve.

Daí alguns de nós iniciam uma série de conflitos, sofrimentos e faz parte do processo de maturação de si, desde que isso não descambe para violências. Mas a existência de duas pessoas diferentes, com suas histórias, seus desejos vão, às vezes, parar num lugar de estranhamentos. E isso nunca será suave. Mas é este amor que nos leva a olhar para partes nossas que evitamos, como nossos medos e inseguranças. Amar dá trabalho.