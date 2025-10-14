Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

A tal névoa mental

A memória é uma espécie de mapa de nossa existência. Perder a memória é perder-se

Adriana Antunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS