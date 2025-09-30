Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Não se ache

Perder-se é precisar levantar a cabeça, olhar para os lados, não só para si mesmo e descobrir em outros olhares que somos todos semelhantes, sem mais nem menos

Adriana Antunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS