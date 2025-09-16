Gritar verbo intransitivo. Fazer gritaria. Eis um verbo que não precisa de complemento para ser compreendido. No entanto, é um verbo muito mais usado por homens do que por mulheres. Mas somos nós as histéricas. Somos nós as fora de si. E, eles gritam, nós calamos. Vós gritais, elas calam. Ele grita, tu cala. Ela grita, ele bate. Elas gritam, vós achais coisa de mulher descontrolada. Nós ainda não sabemos gritar, eles agradecem. E eu? Eu, tu, ela, nós, vós e elas queremos muito poder gritar.

O corpo feminino é um corpo domesticado desde a antiguidade. É um corpo, culturalmente, construído para ser frágil, dócil, delicado e silencioso. Nossa risada não é bem vista, balançar demais os braços não é bem visto, sentar-se sem ser de pernas cruzadas não é bem visto. Fomos educadas para sermos contidas. Boas moças. E, boas moças não gritam, não perdem o controle, relevam os desacatos do outro, geralmente um masculino gritão e infantil, afinal, são os hormônios, e isso é da essência deles.

Uma mulher que grita é uma mulher histérica, dizem, porque fica alienada do próprio ser. Seu corpo convulsiona de raiva, mas raiva não é coisa de mulher, dizem também. Talvez o grito seja uma tentativa de alienação não de si, mas do outro, deste outro que grita sem pudor, que expressa sua raiva em casa, no trânsito, no trabalho sem medo algum de ser julgado por isso.

A natureza da mulher, afirmam, precisa se voltar para uma essência feminina, maternal e pacífica. É da natureza da mulher, ser agradável e talvez um pouco frívola, afirmam ainda. Esse serzinho de belos olhos, sorriso sedutor e, de preferência, meio ingênua precisa colocar-se no seu devido lugar. Mas por que as mulheres se colocam neste lugar, por que algumas defendem ferrenhamente esta condição? Por vários motivos, talvez por uma certa falta de consciência, certamente por conta do gendramento social e cultural na qual nossa subjetividade se constrói e também por medo. É a sociedade masculina, e aqui me refiro ao masculino tóxico, porque sim e ainda bem, nem todos os homens são assim, que encarcera a mulher numa ideia de lugar onde ela deveria se adequar. E muitos dirão que sofrer por isso ou pelo desejo de livrar-se disso, é masoquismo. Então cito Françoise d’Eaubonne, “faça qualquer sujeito viver como uma mulher, e ele se tornará masoquista”.