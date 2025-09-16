Adriana Antunes

Adriana Antunes

Escritora, Doutora em Letras e psicanalista. Gosta de falar com plantas e ouvir pessoas. Também habita a Casa do Caramujo, atelier de arte e cerâmica em Caxias do Sul, onde dá oficinas de como desacelerar a vida.

Crônica
Opinião

Gritar verbo intransitivo

Nossa risada não é bem vista, balançar demais os braços não é bem visto, sentar-se sem ser de pernas cruzadas não é bem visto. Fomos educadas para sermos contidas

Adriana Antunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS