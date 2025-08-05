Não há quem não deseje amar e ser amado. Mas do amor nada ou pouco sabemos. Narciso insiste num amor voltado a si. Amar assim é morrer. Amar é mar, é há-mar, porque amar é o começo, a primeira braçada. O primeiro sonho, o primeiro olhar, o primeiro toque. Há o outro, sempre o outro no outro lado do amar, e é preciso nadar até alcançar a outra margem do eu naquele que amo. E então reconhecer que não sou eu. Chegar ao começo, totalmente desconhecido. Assim como o vento que traz a chuva, porque é nele que começa a mudança. Outros ares, dizemos. Sem amar os começos jamais chegaremos a lugar algum. O começo é a primeira estrada que nossos pés tocam sem ainda nada existir. Os começos são sempre vazios. Desacostumados a (re)começar é preciso tempo para que se saiba onde se pisa. Um passo depois do outro, feito criança pequena que a mãe segura tão confiante. Vai, ela diz, o mundo é teu. E nos perdemos, quando foi que nasceu em nós o medo? Essa fragilidade controversa, pois que protege, humaniza, desperta. Mas também paralisa, acua. Na fragilidade o verdadeiro espelho de Narciso, olhar-se e descobrir-se imagem de si. Pessoa pequena a mirar-se nas flutuantes ondulações da água de amar, amar-se e ser amado. Água dos olhos da pessoa amada, espelho generoso. É o que se espera, nem sempre o que se é. Por vezes, estes espelhos levam embora de ti toda a inocência, a ternura, os sonhos.