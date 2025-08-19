Sempre fui apaixonada pela tabela periódica. Conhecer os elementos que compõem a química e a importância deles pode parecer bobo para quem não tem muito apreço pelos estudos. Aliás, estudar e ler é fundamental, principalmente para não estagnarmos. A importância de ter argumento, coisa que aprendi na escola com os professores. Respeitando quem viveu, estudou e sabe mais. Coisa que vem se perdendo, e, infelizmente, pois ao perder o respeito ao estudo e ao professor assinamos nosso atestado não só de ignorância, mas de arrogância. Uma lástima. Mas voltando para a tabela periódica, saber sobre química é fundamental, compreender sobre quais elementos se combinam ou não e porque, pois sem este conhecimento corremos o risco de cair na ignorância. Daí o estudo para ajudar a sair do senso comum, pandemia sem vacina prevista, ainda.

Entre os orientais, o metal, uma das famílias da tabela periódica, simboliza a transformação. Ele é forjado pelo fogo. Se torce e retorce conforme o tempo, a cultura e a história. Simboliza a mudança, a ousadia e se tem um elemento que atualiza o tempo, é o metal.

A coroa das soberanas da Festa da Uva 2026 foi apresentada há poucos dias. Uma coroa de metal. E, finalmente, uma coroa que atualiza os tempos, a tradição, que olha para o presente e para o futuro sem o ranço da nostalgia dos tempos passados e ultrapassados. E digo isso com muito respeito, sou neta de imigrantes. Mas é preciso modernizar o conceito para não corrermos o risco de nos perdermos num passado cada vez mais distante e, de certa forma, ficcionalizado. Sim, nascemos do suor dos imigrantes, da coragem deles e a uva sempre será nosso marco de existência e identidade. A metalurgia, que veio junto, não pretende roubar este espaço, mas somos uma mistura de campo e solda: a forja dos sonhos aliada ao cultivo dos desejos. Somos uma cidade de parreiras, mas nossos frutos também são produzidos pelo fogo.

A coroa apresentada é o símbolo do atual, da necessidade de repensarmos nosso consumo, de revermos nossos conceitos de subsistência do planeta Terra e das mudanças climáticas. É, ainda, uma coroa que exalta uma das nossas maiores forças econômicas e simbólicas: a de que somos uma cidade que trabalha de muitas formas e se de um lado temos a videira, a uva e o vinho do outro temos o fogo, a liga e a fundição.