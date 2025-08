Somos também Nure-onna

Há uma personagem do folclore japonês de que gosto muito, chama-se Nure-onna. Ela é conhecida como a mulher que escapa às palavras. A lenda conta que ela vive às margens de rios . É uma mulher de longos cabelos, molhados e que segura um bebê em seus braços. As pessoas se aproximam imaginando que ela precise de ajuda. Nure-onna é um yokai das margens, um ser que vive entre a terra e a água. A lenda conta ainda que quando alguém se aproxima, ela entrega o bebê e só então a pessoa descobre que se trata de um peso insuportável, mas daí já é tarde demais. Nure-onna se transforma numa espécie de monstro.

Mês passado saiu o mapa da violência no Brasil e a persistência da violência contra as mulheres segue sendo uma das expressões mais alarmantes das desigualdades de gênero no país. Os números revelam um elevado número de feminicídios, agressões e estupros contra meninas e mulheres. E, a maior parte da violência acontece dentro de casa. Mais de 83 mil mulheres foram estupradas no ano passado, isso equivale a 227 mulheres estupradas por dia. Associado a isso, a taxa de natalidade tem diminuído pelo quinto ano consecutivo. Sim, as brasileiras estão tendo menos filhos. E este ano foi o menor registro de número de nascimentos em 50 anos.