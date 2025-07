In memorian à Juliana

Ao longo dos séculos nos ensinaram a ter medo. Falar disso parece coisa de antigamente, mas não é. Ainda ontem, hoje, nos dizem que não podemos, não devemos, que somos frágeis demais, que lugar de mulher não é ali nem aqui. Nos dizem que precisamos ser assim, nos vestir deste modo, ter o corpo diferente, falar baixo, sorrir pouco, gargalhar nunca, não ser gorda demais nem magra demais, mas principalmente, não podemos ter raiva. Ter raiva é feio. Mulher raivosa é uma mulher descontrolada. Ter raiva é inadequado para uma mulher. Precisamos ser o contrário, sentir o contrário da raiva. Precisamos aprender a sorrir, a esperar, a servir, ser dóceis. Mulheres superiores são mulheres que não brigam, que não gritam, que toleram, que compreendem o descontrole do outro, que amenizam as agressões, pois conseguem entender porque o outro é violento. Mulheres boas são mulheres caladas, mudas, que sentem medo, que não se arriscam, que aprendem a depender do outro para nunca tomarem decisões sozinhas, que aceitam sua feminilidade e a ideia de pouca competência para ter autonomia por si mesmas. Mulheres boas, que servem para casar e ter filhos são as que, aos poucos, são ensinadas a não reivindicarem seu papel de sujeito. Não, são as que se sujeitam, as que viram objeto.