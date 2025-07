A morte ajuda a pensar a vida

Também lembro em ordem aleatória. Era abril, fazia calor, ela era a minha primeira paciente daquela manhã e era sua primeira consulta. Cheguei antes ao consultório, assim como faço até hoje. Entro, abro as janelas, faço um chá, rego as plantas. Naquele dia, depois de arrumar as almofadas no divã, sentei-me nele e chorei a morte de meu pai. Fazia menos de um mês que ele havia morrido, mas a imagem que me perseguia desde a sua morte era a de nós dois, eu ainda pequena, com uns cinco anos, talvez, brincando na praça que fica no centro da cidade. Fazia sol e ele sorria com seu bigode enquanto eu brincava no balanço. Mas não tenho certeza disso, porque, o que se lembra nem sempre é o que se viveu.

Por isso, vivemos no tempo. Às vezes no passado. Às vezes no futuro. Ele nos prende em lembranças que lentamente vão desbotando e nos moldando. Somos o que o tempo fez de nós. Em toda sessão analítica o relógio é um parceiro das horas. Enquanto escuto meus pacientes falarem, me impressiono como a dor ou a alegria nos ensinam sobre a maleabilidade do tempo. Há afetos que aceleram os ponteiros e outros que o retardam. De toda forma, existe algo de extremamente opressor no segundo ponteiro.

Minutos depois, ela chegou. A recebi com um leve sorriso e se fecho os olhos sua imagem preenche minha memória. Talvez fosse mais ou menos da minha altura. Talvez tivesse mais ou menos a minha idade. Nos sentamos frente a frente e então perguntei no que poderia ajudá-la. Ela, sem meias palavras me disse: eu vim até aqui porque preciso que você me ajude a morrer. O sol naquela manhã, pela posição solar do consultório, ainda conseguia se esgueirar para dentro, delicadamente. Posso não ter tanta certeza do desenrolar da sessão, mas sei que posso ser fiel as impressões que aquele dia deixou em mim.

Tive um tio-avô jardineiro. Durante toda minha infância esperava sua visita. Ele chegava com uma cesta de vime com pão, queijo, grostoli e mudas de flores. Minha mãe estendia uma toalha pelo jardim e nos sentávamos para comer e conversar. Depois, ele me chamava para plantar. Tratava cada muda como se fosse única. É preciso ternura, ele dizia. Enquanto a escutava falar do câncer e da reta final da vida, lembrava de meu tio-avô. A morte ajuda a pensar a vida. Mais do que correr contra o tempo, era preciso, para nós duas, aprender a suportar o desconhecido.