Toda tragédia

Vou continuar. É a frase que leio de Samuel Becket. Leio e me deparo com o dia que se inicia outra vez. Dias que se sucedem numa velocidade assustadora. É sempre segunda. A vida como uma máquina que nos esmaga dia após dia. Eis-nos aqui, bem no meio da moeção diária produzida por nós mesmos. Vou continuar, invoco Becket. Apesar dos cansaços, de ser ainda junho, mas parecer dezembro, de torcermos para que a semana acabe outra vez na ilusão de descansar no fim de semana, de nos informarmos sobre guerras e conflitos, como esse de agora entre Israel e Irã. Termos medo, mas precisamos reconhecer que guerreamos dentro de nós. E somos um inimigo implacável quando decidimos nos machucar.

Continuar como verbo de prolongamento. Em Portugal não se diz bom dia, se diz boa continuação. Segue-se apesar de. Talvez apesar de nós mesmos embora estejamos a pesar sobre nossos ombros quem somos. E às vezes somos terríveis, tinhosos em nossas opiniões, maldosos em nossos comentários e julgamentos e rígidos em nossas certezas. Claro que, por outro lado, também há dias em que quase perdermos a esperança: as pessoas não respeitam o sinal de trânsito, os índices de violência só aumentam, os comentários nas redes sociais vociferam ódio e percebemos no outro o ruim de nós. Nos calamos. Sentir vergonha de si mesmo, nestes casos, é fundamental para se viver de modo civilizado.

Mas continuemos um pouco mais. Somos os únicos responsáveis pelo caos que vivemos. Isso é do Freud. Pois sim, construímos tijolo a tijolo a vida que temos, as relações em que estamos, a solidão que habitamos, os desencontros que produzimos. Queremos ter perto de nós pessoas bem resolvidas, mas nós somos o inferno. Queremos viver no princípio do prazer custe o que custar e nem nos damos conta do quanto somos crianças ainda.