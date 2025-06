Razões para escrever

Quando eu era pequena, Deus era um homem elegante e, de certa forma, simpático. Tinha um estilo jovial, meio alegre e parecia conversar comigo pelos detalhes. A vida é feita de detalhes. Só depois de adulta é que descobri isso. Somos a soma dos detalhes. Ele usava chapéu e tinha um bigode que cobria o sorriso. De noite, antes de dormir e com medo do escuro, ele me dizia que eu podia, mas demorou para eu acreditar. Era um homem alto, sem ser atleta e eu imaginava que ele andava por sobre as nuvens quando chovia por aqui. Eu era pequena e nos momentos mais difíceis, pensava que morava dentro do bolso de seu casaco. Era ali que me abrigava do mundo. Assim, eu deixava de ser eu mesma para ser outra e ali ninguém me alcançava. Quando queria, espiava por sobre o bolso e registrava o que via num caderno.