Temos lugares inacessíveis em nós

Alguém falou sobre as costas. De costas escutei e pensei, sim. Nunca vemos as nossas próprias costas. Há uma vida que acontece sem que vejamos jamais. Mesmo que nos viremos para ver o que estava atrás, o atrás continuará sem ser visto. É estranho se dar conta de que são os outros que veem nossas costas. As costas são um pedaço do nosso corpo que nunca conseguiremos visitar. A menos que alguém nos fotografe, mas, mesmo assim, nos vemos apenas pelo olhar do outro. Talvez por isso alguns têm medo do que os outros dizem pelas costas. Falar por trás. Afinal, precisamos confiar naqueles que nos observam. Ou não. É mais estranho ainda se dar conta de que somos uma terra distante de nós mesmos. Muitas partes do nosso corpo não conseguimos ver. São lugares jamais vistos. Poucas coisas sei sobre minhas costas, pois nem minhas mãos conseguem tocá-la por completo. O que sei de mim dependo do toque do outro.