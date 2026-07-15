BR-386 em Mormaço será bloqueada para detonação de rochas nesta quarta

Após a detonação, a concessionária fará a limpeza da pista antes de liberar o tráfego. Ascom CCR ViaSul / Divulgação

Motoristas que trafegam pela BR-386 devem ficar atentos nesta quarta-feira (15) no trecho da rodovia em Mormaço, no norte do Estado. A ViaSul bloqueará totalmente o trânsito no km 225,6 para a realização de uma detonação de rochas, etapa das obras de duplicação da estrada.

A operação está prevista para começar às 14h. Durante a atividade, a pista permanecerá totalmente interditada por até 1h30min para garantir a segurança dos usuários e das equipes que trabalham no local.

Após a detonação, a concessionária fará a limpeza da pista antes de liberar o tráfego. A ViaSul orienta os motoristas a programarem o deslocamento com antecedência para evitar atrasos.

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