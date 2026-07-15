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BR-386 em Mormaço será bloqueada para detonação de rochas nesta quarta

Durante a atividade, a pista permanecerá totalmente interditada por até 1h30min

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