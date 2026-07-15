Transporte coletivo de Passo Fundo registra queda no número de passageiros no primeiro semestre em relação a 2025

Em dias uteis, número de passageiros fica entre 28 mil a 29 mil em Passo Fundo. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O transporte coletivo urbano de Passo Fundo, no norte do Estado, registrou redução no número de passageiros no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas março de 2026 apresentou aumento de usuários em relação a 2025.

No total dos seis meses, em 2025 foram 4.724.828 usuários. Já em 2026, 4.358.828, totalizando uma redução de 366 mil usuários.

Segundo o diretor do Departamento de Transportes, Everton Kemmerich, o comportamento pode ser resultado de fatores como quantidade de dias úteis, aumento da frota de veículos e motocicletas e popularização dos aplicativos de transporte.

— Tudo isso influencia diretamente na demanda pelo transporte coletivo. Ainda assim, seguimos trabalhando para tornar o serviço mais atrativo, com melhorias na pontualidade, na operação e na qualidade oferecida aos passageiros — explica.

Em novembro, a tarifa do transporte público passou de R$ 4,95 para R$ 6,00. Questionados sobre a correlação do aumento da tarifa com a redução de passageiros, o departamento afirmou que a mudança de passageiros já observada gradualmente nos últimos anos.

Em média, o sistema registra entre 28 mil e 29 mil usuários por dia útil. Aos sábados, o número cai para cerca de 11 mil e, aos domingos, para aproximadamente 4 mil passageiros.

A chuva também passou a influenciar de forma diferente o comportamento dos usuários. Segundo o diretor, a atual facilidade de recorrer a aplicativos de transporte faz com que parte dos passageiros escolha outro meio de deslocamento:

— Antes, quando chovia, muita gente deixava a moto em casa e pegava ônibus. Hoje, muitos acabam indo de aplicativo ou de carro.

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Melhoria em pontualidade e regularidade

Atual Índice de Cumprimento de Viagens da Coleurb é de 97%. Rebecca Mistura da Silva / Agencia RBS

Enquanto o número de passageiros apresentou oscilações, indicadores operacionais do transporte coletivo evoluíram ao longo do semestre. O Índice de Cumprimento de Viagens (ICV) — que mede o percentual de viagens efetivadas no dia —, passou de 95% em janeiro para 97% em junho.

Já o On-Time Performance (OTP) — que considera dentro do horário as viagens realizadas com até cinco minutos de atraso —, atingiu 85,66% em junho, o melhor resultado do ano.

A melhoria, conforme o departamento, é resultado do monitoramento diário da operação por meio do sistema de GPS instalado na frota da Coleurb, que permite acompanhar os horários das viagens e identificar atrasos.

— A pior experiência para o usuário é esperar pelo ônibus e ele não passar. O trabalho hoje é aumentar a confiabilidade do sistema, para que quem depende do transporte coletivo tenha segurança de que o ônibus vai cumprir o horário programado — afirma.