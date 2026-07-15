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Transporte coletivo de Passo Fundo registra queda no número de passageiros no primeiro semestre em relação a 2025

Comparativo mostra que diminuição entre os dois semestres analisados foi de 7%. Tarifa atual do transporte coletivo é de R$ 6,00

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Alessandra Hoppen

Repórter

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