Rodovia entre Casca e Paraí registra acúmulo de água nesta terça 

Orientação é que motoristas tenham cautela no trecho. Sidinei Machado / SCAB Casca

O trecho da RS-324 entre os municípios de Casca e Paraí, no norte do estado, registra acúmulo de água elevado na manhã desta terça-feira (21). O Serviço Auxiliar de Bombeiros (SCAB), orientou motoristas a reduzirem a velocidade passarem na rodovia próximo ao Povoado Migliavacca.

Além do acúmulo na pista, os bombeiros fiscalizam cheia no Rio Casca. Há a possibilidade de enchente durante o dia.

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De acordo com a Embrapa, Defesa Civil e Cemaden, a estação meteorológica do município está fora de operação, mas cidades próximas como Serafina Corrêa e Marau registraram 37 e 62 milímetros de chuva, respectivamente.

Passo Fundo

Defesa Civil monitara diversos pontos da cidade. Jean Pimentel / Grupo RBS

Em Passo Fundo, o Cemaden registrou 52,8mm nas últimas 24h, contabilizados as 10h40min desta terça (21). A previsão para os próximos dias é de fortes temporais, com volumes altos de chuva, potencial para alagamentos, e rajadas de vento de 60 a 80 km/h. O tempo começa a melhorar a partir de quinta-feira (23).

O Corpo de Bombeiros informou que não teve nenhuma ocorrência de desabrigados ou desalojados, apenas corte de uma árvore na Avenida Brasil durante a noite de segunda-feira (20).

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas meteorológicos e adote medidas preventivas para reduzir riscos.

Entre as recomendações estão permanecer em locais seguros durante os temporais e garantir abrigo adequado para animais domésticos.

Em caso de vento forte ou tempestade, a orientação é procurar estruturas resistentes e evitar permanecer em áreas abertas.