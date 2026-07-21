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Rodovia entre Casca e Paraí registra acúmulo de água nesta terça 

Bombeiros orientam motoristas a reduzirem velocidade ao passar pelo trecho da RS-324

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Heloisa Gamero

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Tatiana Tramontina

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