Retorno na BR-386, em Soledade, será interditado neste sábado

Segundo a ViaSul, o cronograma de obras poderá sofrer alterações. CCR ViaSul / Divulgação

O retorno de acesso à BR-386, no km 251, em Soledade, no norte do Estado, será interditado neste sábado (18), entre 8h e 16h. De acordo com a ViaSul, serão realizados reparos nas paredes da galeria.

A orientação para motoristas que estiverem trafegando no sentido sul da rodovia é realizar o retorno no km 260 para seguir para o sentido norte. No sentido contrário, o retorno deverá ser realizado no km 247.

A concessionária ressalta que o local estará sinalizado, mas reforça que motoristas devem ficar atentos e respeitar as indicações.