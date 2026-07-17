Trânsito

Atenção, motorista
Notícia

Retorno na BR-386, em Soledade, será interditado neste sábado

Manobras devem ser realizadas em diferentes pontos da rodovia; confira

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Bruna Scheifler

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