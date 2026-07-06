Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Polícia Civil tenta identificar motorista que atropelou e matou ciclista em Santo Ângelo

Acidente ocorreu na noite do último sábado (4). Vítima ficou presa embaixo do veículo e morreu no local

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Caroline Batista

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