Polícia Civil tenta identificar motorista que atropelou e matou ciclista em Santo Ângelo

A Polícia Civil tenta identificar o motorista que atropelou e matou um ciclista no último sábado (4) em Santo Ângelo, no noroeste do Estado. O caso ocorreu no bairro Missões, por volta de 21h.
Com o impacto da batida, o ciclista ficou preso embaixo do veículo e morreu no local. Ele foi identificado como Juliano Andrade Fonseca, 47 anos.
Segundo a polícia, o condutor abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro à vítima. A investigação busca localizar o homem e apurar as circunstâncias do acidente.
Juliano foi velado e sepultado no Cemitério do Rincão dos Mendes, em Santo Ângelo, no domingo (5).