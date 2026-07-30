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Notícia

Placas com estragos e buracos na pista: motoristas reclamam das condições da RS-324 entre Passo Fundo e Marau

No trecho de 33,8 quilômetros, foram identificadas menos 30 placas caídas, tortas, sujas ou encobertas pela vegetação. Motoristas também reclamam de buracos e desníveis na pista

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Alessandra Hoppen

Repórter

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