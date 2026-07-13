Passo Fundo registra mais de 25 multas por dia em 2026 por desrespeito à faixa de pedestres 

Entre janeiro e junho, Passo Fundo registrou 4.676 multas por desrespeito à faixa de pedestres. Para secretário de Segurança Pública e Transporte do município, Tadeu Trindade, o tipo de infração é cultural:
— Na maioria dos pontos o veículo acaba não dando a preferência aos pedestres. Às vezes até buzinam. No nosso ponto de vista, é uma questão cultural, porque o nosso condutor, quando vai para outros lugares, ele obedece a sinalização.
De acordo com as normas do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), as três principais infrações relacionadas à faixa de segurança são:
- Art. 183: parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Infração média, quatro pontos na carteira e multa de R$ 130,16.
- Art. 208: avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória. A infração é gravíssima, com sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47.
- Art. 214: deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada. A infração também é gravíssima.
Caso recente
Uma idosa, identificada como Terezinha Soster, 72 anos, morreu na quinta-feira (9), ao ser atropelada enquanto passava pela faixa de segurança. O acidente aconteceu por volta das 10h no bairro Petrópolis.
De acordo com a Brigada Militar, a idosa atravessava a faixa de pedestre quando foi atropelada por um carro Nissan Kicks. O motorista do veículo prestou socorro e não se feriu. O condutor também realizou o teste de bafômetro, que testou negativo para ingestão de álcool
Fiscalização e educação
Tadeu afirma que a guarda municipal trabalha diariamente para a conscientizar e diminuir o número de multas diárias (25), além de relembrar os condutores quanto a travessia segura dos pedestres:
— Você pode colocar o pé na faixa, iniciar a travessia, que o motorista não reduz a velocidade. Isso é preocupante. Além da fiscalização constante, inclusive in loco, temos a parte educacional e a engenharia, revitalizamos frequentemente placas e pinturas.