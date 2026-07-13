Trânsito

Mais de 4 mil no ano
Notícia

Passo Fundo registra mais de 25 multas por dia em 2026 por desrespeito à faixa de pedestres 

Condutores podem levar até sete pontos na carteira e pagar quase R$ 300 por não parar para pedestres no local de travessia

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Heloisa Gamero

Repórter

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