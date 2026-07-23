Trânsito

Vias liberadas
Notícia

Norte e noroeste do RS não têm mais rodovias bloqueadas após chuvas; tempo firme predomina na região

Dos 194 municípios gaúchos que registraram danos provocados pelas chuvas, mais de 80 ficam nas regiões norte e noroeste do Estado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS