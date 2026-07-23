Norte e noroeste do RS não têm mais rodovias bloqueadas após chuvas; tempo firme predomina na região

Alagamentos foram registrados em diversos pontos do norte e noroeste do Estado, como na RS-324 entre os municípios de Casca e Paraí. Sidinei Machado / SCAB Casca

Após dias de chuva intensa que provocaram alagamentos, danos em pontes e interdições de estradas, as regiões norte e noroeste do Estado não têm mais rodovias bloqueadas nesta quinta-feira (23).

Conforme o painel de monitoramento do Comando Rodoviário da Brigada Militar, todos os trechos que haviam sido interditados nas duas regiões já foram liberados para o tráfego.

Foram registrados alagamentos, queda de pontes, interdições de estradas, destelhamentos, danos em estruturas públicas e privadas e prejuízos a moradores. Em Passo Fundo, no norte do Estado, o município registrou o segundo maior acumulado de chuva da história em 24 horas, com 171 milímetros.

Entre os principais locais que registraram bloqueios nos últimos dias e já tiveram a circulação restabelecida estão a BR-285, em Carazinho, a BR-386, em Frederico Westphalen, a BR-470, em Lagoa Vermelha; e a RS-569, em Barra Funda.

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Apesar da normalização nas rodovias da região, os reflexos do temporal ainda são sentidos em dezenas de municípios. Dos 194 municípios gaúchos que registraram danos provocados pelas chuvas, mais de 80 ficam nas regiões norte e noroeste do Estado.

Com a melhora das condições climáticas, o tempo firme deve favorecer os trabalhos de limpeza, recuperação da infraestrutura e levantamento dos prejuízos pelas prefeituras e órgãos estaduais.