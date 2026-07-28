Mulher de 29 anos morre após saída de pista na RS-522, em Ijuí

Mulher estava sozinha no veículo. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma mulher de 29 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (27) na RS-522, em Ijuí, no noroeste do Estado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia um Chevrolet Onix e estava sozinha no veículo. Quando os bombeiros chegaram ao local e acessaram o automóvel, a motorista já não apresentava sinais vitais.

Conforme o relato da corporação, a causa do acidente ainda é desconhecida. A princípio, não há indícios de colisão com outro veículo ou com um animal, o que indica que o carro pode ter saído da pista.

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