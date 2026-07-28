Trânsito

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Mulher de 29 anos morre após saída de pista na RS-522, em Ijuí

Quando os bombeiros chegaram ao local e acessaram o automóvel, a motorista já não apresentava sinais vitais

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Alessandra Hoppen

Repórter

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