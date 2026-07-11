Trânsito

Norte do RS
Notícia

Motorista perde o controle e sai da pista na ERS-324, em Vila Maria

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (11), no km 223 da rodovia

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Amanda de Andrade

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