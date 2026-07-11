Motorista perde o controle e sai da pista na ERS-324, em Vila Maria

Um Volkswagen Gol, com placas de Vila Maria, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção. Corpo de Bombeiros de Marau / Divulgação

Na manhã deste sábado (11), um acidente de trânsito foi registrado no quilômetro 223 da ERS-324, no trecho localizado em Vila Maria, no norte do Estado.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 7h45min. Um Volkswagen Gol, com placas de Vila Maria, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção. O condutor era o único ocupante do veículo.

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Os Bombeiros Voluntários de Marau foram acionados para atender a ocorrência, mas o motorista já havia sido levado por populares ao Hospital Cristo Redentor de Marau. Na unidade, ele recusou atendimento médico e também não realizou o teste do etilômetro.