Motorista perde controle, atinge quiosque e veículo pega fogo em Entre Rios do Sul

Um veículo ficou destruído após colidir contra um quiosque e pegar fogo na madrugada deste domingo (19) em Entre Rios do Sul, no norte do Estado.
O acidente ocorreu por volta da 1h15min no Parque Náutico do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção, saído da trajetória e atingido a estrutura.
Após a colisão, o automóvel foi tomado pelas chamas. O incêndio destruiu completamente o veículo e também causou danos em parte do quiosque atingido.
Para controlar o fogo, os bombeiros utilizaram aproximadamente 5 mil litros de água. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.