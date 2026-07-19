Motorista perde controle, atinge quiosque e veículo pega fogo em Entre Rios do Sul

Carro foi totalmente consumido pelo fogo. Bombeiros Voluntários de Entre Rios do Sul / Divulgação

Um veículo ficou destruído após colidir contra um quiosque e pegar fogo na madrugada deste domingo (19) em Entre Rios do Sul, no norte do Estado.

O acidente ocorreu por volta da 1h15min no Parque Náutico do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção, saído da trajetória e atingido a estrutura.

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Após a colisão, o automóvel foi tomado pelas chamas. O incêndio destruiu completamente o veículo e também causou danos em parte do quiosque atingido.