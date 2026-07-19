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Notícia

Motorista perde controle, atinge quiosque e veículo pega fogo em Entre Rios do Sul

Parte do quiosque também foi danificada pelo incêndio registrado na madrugada deste domingo (19).

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Emerson Carniel

Repórter

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