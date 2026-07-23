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Motorista foge após atropelar três pedestres na RS-324, em Passo Fundo

Veículo Ford Focus rebocado por camionete causou o acidente. Vítimas tiveram lesões leves e não foram hospitalizadas

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