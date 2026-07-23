Motorista foge após atropelar três pedestres na RS-324, em Passo Fundo

Um motorista fugiu após atropelar três pedestres na manhã desta quinta-feira (23) na RS-324, em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso aconteceu no quilômetro 182 da rodovia, na Vila Jardim.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o atropelamento foi provocado por um veículo Ford Focus, que estava rebocado por uma camionete não identificada. O veículo teria invadido o acostamento e atropelado o trio.

As vítimas são uma mulher de 25 anos, e outros dois menores de idade. O trio teve lesões leves e não precisaram ser encaminhados ao hospital.