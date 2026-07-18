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Motorista fica gravemente ferido após acidente em Getúlio Vargas

Homem de 25 anos teria perdido o controle do veículo durante ultrapassagem e foi encaminhado para atendimento 

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Bruna Scheifler

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