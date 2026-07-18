Motorista fica gravemente ferido após acidente em Getúlio Vargas

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido neste sábado (18) após acidente em Getúlio Vargas, no norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele perdeu o controle do carro que conduzia, um Corolla, enquanto ultrapassava outro veículo.
O acidente ocorreu no bairro São Pelegrino, por volta do meio-dia. No momento do acidente, o jovem, que é natural de Getúlio Vargas, retornava da fábrica na qual trabalha. Ele estava sozinho no carro.
O jovem foi encaminhado inicialmente para o Hospital São Roque, de Getúlio Vargas, e depois transferido para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde do jovem devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).