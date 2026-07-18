Motorista fica gravemente ferido após acidente em Getúlio Vargas

Acidente no bairro São Pelegrino envolveu um Corolla. Divulgação / Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido neste sábado (18) após acidente em Getúlio Vargas, no norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele perdeu o controle do carro que conduzia, um Corolla, enquanto ultrapassava outro veículo.

O acidente ocorreu no bairro São Pelegrino, por volta do meio-dia. No momento do acidente, o jovem, que é natural de Getúlio Vargas, retornava da fábrica na qual trabalha. Ele estava sozinho no carro.