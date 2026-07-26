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Motociclista sem habilitação foge da polícia, bate em imóvel e passageira morre em Santo Ângelo

Vítima estava na garupa da motocicleta e morreu após ser socorrida ao Hospital Regional das Missões

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Tamires Hanke

Repórter

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