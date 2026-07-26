Motociclista sem habilitação foge da polícia, bate em imóvel e passageira morre em Santo Ângelo

Uma mulher morreu após um acidente de motocicleta registrado durante uma tentativa de fuga da Brigada Militar na madrugada de sábado (25), em Santo Ângelo, no noroeste do Estado. Ela foi identificada como Thais Bonini Pereira Steinhorst, 32 anos

Segundo a Polícia Civil, a situação começou por volta das 4h40min, quando policiais militares tentaram abordar uma motocicleta após constatarem que a Thais, que estava na garupa, estava sem capacete e que o veículo circulava com a lanterna traseira apagada.

Conforme a investigação, o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu, iniciando um acompanhamento policial por diversos quarteirões. O trajeto passou pela região central da cidade e seguiu até o bairro Castelarim.

Leia Mais Mulher que se diz influenciadora e constava como morta é presa usando identidade falsa na BR-285

Durante a fuga, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu contra um imóvel.

Após o impacto, Thais sofreu ferimentos graves e foi socorrida ao Hospital Regional das Missões, mas não resistiu.

O condutor da motocicleta, 31 anos, ainda tentou fugir a pé após o acidente, mas acabou detido pelos policiais.

De acordo com a polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano e desobediência.

Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.