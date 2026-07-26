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Motociclista morre após colisão frontal com caminhonete na RS-210, em Boa Vista do Buricá

Vítima conduzia uma Honda Biz e morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. Motorista da caminhonete não foi localizado

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