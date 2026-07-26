Motociclista morre após colisão frontal com caminhonete na RS-210, em Boa Vista do Buricá

Um homem morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sexta-feira (25), na RS-210, em Boa Vista do Buricá, no noroeste do Estado.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do Pelotão de Três de Maio, por volta das 19h10min.

De acordo com as informações, a vítima, 41 anos, conduzia uma motocicleta Honda Biz, na altura do quilômetro 3, quando ocorreu uma colisão frontal com uma Toyota Hilux, . O impacto fez com que o motociclista morresse no local.

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Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista da caminhonete não foi identificado. Quando os socorristas chegaram à rodovia, ele já não estava mais no local do acidente.