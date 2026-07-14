Motociclista morre após bater em caminhão na RS-540, em Santo Cristo

Um motociclista de 26 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (13) na RS-540, em Santo Cristo, no noroeste do Estado. A colisão foi por volta das 19h, no km 15 da rodovia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer, com placas de Ijuí, no sentido Alecrim–Santo Cristo.

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Durante uma ultrapassagem a um trator, o motociclista invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz, emplacado em Alecrim, que seguia no sentido oposto.

O motociclista morreu no local. O motorista do caminhão, 36 anos, sofreu escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital de Santo Cristo, recebeu atendimento médico e foi liberado.