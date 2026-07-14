Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Motociclista morre após bater em caminhão na RS-540, em Santo Cristo

Vítima seguia no sentido Alecrim–Santo Cristo, quando fez uma ultrapassagem e bateu de frente em um caminhão que seguia no sentido oposto

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS